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22 минуты назад

В Совфеде оценили возможность введения ограничений на выезд из России

Елена Прошина

Ограничения на выезд из страны для россиян не вводились и вводиться не будут, сообщил «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Совфеде оценили возможность введения ограничений на выезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сослался на положение конституции, которые говорят о правах граждан. В том числе о том, что россияне имеют право свободно покидать страну и возвращаться обратно.

«Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет», — заявил парламентарий.

Клишас также отметил, что ввода массовых ограничений для иностранцев также не планируется. При этом въезд уже запрещен для некоторых зарубежных политиков, попавших под санкции Москвы. Парламентарий выразил уверенность, что такая работа будет продолжаться.

Подчеркивается, что простому иностранцу въезд в Россию могут запретить, если он нарушает законодательство, однако подобная мера используется и в других странах.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил об отсутствии предпосылок для ограничения выезда из РФ на фоне введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Запорожья и Херсонщины.

Политика,Андрей Клишас,Олег Морозов,Совет Федерации,Госдума,
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