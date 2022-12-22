Антонов заявил о невообразимых последствиях действий США на Украине

"Несмотря на наши предупреждения, Киеву будут отправлены поставки ЗРК "Пэтриот". Однако у республики нет специалистов для их обслуживания. Значит, это будут американцы? Или граждане другой страны НАТО? Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными. Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины", - отметил Антонов.