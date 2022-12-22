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46 минут назад

Антонов заявил о невообразимых последствиях действий США на Украине

ТАСС

Провокационные действия администрации Соединенных Штатов на Украине неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и прозвучавшие заявления американского политического руководства. Его высказывания распространила российская дипмиссия.

Антонов заявил о невообразимых последствиях действий США на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на наши предупреждения, Киеву будут отправлены поставки ЗРК "Пэтриот". Однако у республики нет специалистов для их обслуживания. Значит, это будут американцы? Или граждане другой страны НАТО? Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными. Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины", - отметил Антонов.

"Хочу подчеркнуть, что мы на всех уровнях неоднократно пытались и пытаемся воззвать к здравому смыслу. Подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия", - добавил посол.

Политика,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,НАТО,
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