Антонов ответил на слова США по конфронтации с РФ

"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук. Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами", - отметил Антонов.