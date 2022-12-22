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1 час назад

Антонов назвал пустым звуком слова США об отсутствии намерения идти на конфронтацию с РФ

ТАССиещё 2

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США подтверждает, что примирительные высказывания администрации Соединенных Штатов об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит главы государства и прозвучавшие заявления американского политического руководства. Его слова распространила российская дипмиссия.

Антонов ответил на слова США по конфронтации с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук. Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами", - отметил Антонов.

Политика,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,
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