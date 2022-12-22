Посольство в США: РФ требует прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»

Россия требует прозрачного и всестороннего расследования терактов на «Северных потоках», сообщает российское посольство в США.

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Отмечается, что Россия не позволит «замести под ковёр» неудобную правду о произошедшем.

«Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее газета The Washington Post писала, что всё больше официальных лиц на Западе убеждаются в том, что никаких свидетельств якобы причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет.

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.