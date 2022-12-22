Посольство в США: РФ требует прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»

Россия требует прозрачного и всестороннего расследования терактов на «Северных потоках», сообщает российское посольство в США.
Отмечается, что Россия не позволит «замести под ковёр» неудобную правду о произошедшем.
«Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее газета The Washington Post писала, что всё больше официальных лиц на Западе убеждаются в том, что никаких свидетельств якобы причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет.
18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.
Как отмечали в Кремле, многие европейские страны будут удивлены, когда им назовут исполнителей теракта на «Северных потоках».