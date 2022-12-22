Премьер ДНР Хоценко отказался от госпитализации после ранения

Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко отказался от госпитализации после того, как получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
«С ним всё хорошо. Он от госпитализации отказался», — цитирует ТАСС Ахвердиеву.
Ранее стало известно, что Хоценко получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке.
Также при обстреле гостиницы был ранен бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.