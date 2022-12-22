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27 минут назад

Путин посетит завершающее «политический» 2022 год мероприятие

Lenta.ru

Президент Владимир Путин в четверг, 22 декабря, проведет в Кремле заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях, оно впервые за долгое время пройдет в очном режиме. Об этом пишут «Ведомости».

Путин посетит завершающее «политический» 2022 год мероприятие
Фото: ТАССТАСС

По словам близкого к администрации главы государства источника издания, это можно считать завершающим «политический» 2022 год крупным мероприятием, которое посетит Путин.

Другой собеседник газеты рассказал, что президент перед заседанием Госсовета посетит выставку в Манеже, где представлены стенды ключевых молодежных проектов организации «Россия – страна возможностей», #МЫВМЕСТЕ, «Студ.Пространство», а также пообщается с молодежью.

Источник добавил, что на Госсовете будет объявлено о важных решениях в сфере молодежной политики, для реализации которых президент даст соответствующие поручения.

21 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности обсудил с органом концепцию внешней политики.

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