В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России

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По его словам, это – специальный проект по фамилии Линн Трейси, профессиональные знания которой «будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически».

Как отметил парламентарий, фамилия американского посла в России «не имеет никакого значения».

«Ибо это обязательно русофоб и потенциальный автор "оранжевых" сценариев. Других не берут в космонавты», — подчеркнул Морозов.

21 декабря Сенат Конгресса США утвердил предложенную главой государства Джо Байденом кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России. Её поддержали 93 парламентария, двое законодателей проголосовали против назначения.