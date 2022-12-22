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35 минут назад

В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России

Елена Прошина

Должность посла Соединенных Штатов в России давно не дипломатическая, а знания Линн Трейси на этом посту будут использоваться на продвижение повестки, призванной ослабить Москву политически и экономически, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Олега Морозова («Единая Россия»).

В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это – специальный проект по фамилии Линн Трейси, профессиональные знания которой «будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически».

Как отметил парламентарий, фамилия американского посла в России «не имеет никакого значения».

«Ибо это обязательно русофоб и потенциальный автор "оранжевых" сценариев. Других не берут в космонавты», — подчеркнул Морозов.

21 декабря Сенат Конгресса США утвердил предложенную главой государства Джо Байденом кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России. Её поддержали 93 парламентария, двое законодателей проголосовали против назначения.

Трейси владеет русским языком. С 1987 по 1990 год она проживала в Москве. В январе 2019 года Трейси была назначена американским послом в Армении. Спустя месяц она вступила в должность.

Политика,Линн Трейси,Олег Морозов,Джозеф Байден,Конгресс США,Единая Россия,Госдума,
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