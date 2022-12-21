Путин назвал актуальную задачу для Союзного государства

Президент России Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым заявил, что совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной задачей. Об этом сообщает РИА Новости.