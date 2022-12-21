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14 минут назад

Должность президента Татарстана переименуют в следующем году

Елена Прошина

С 1 января 2023 года высшее должностное лицо Татарстана предложили переименовать в «главу республики». Об этом сообщает РИА «Новости».

Должность президента Татарстана переименуют в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте регионального парламента.

«Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан"», – говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что законопроект внесен в парламент и сейчас находится на предварительном рассмотрении.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такая мера направлена на приведение Конституции республики в соответствие с законом о поправке к Конституции РФ, а также новой редакции федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В данный момент закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России запрещает руководителям регионов называть себя президентами.

Ранее стало известно, что в Татарстане появился менеджер развития дог-френдли-среды.

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