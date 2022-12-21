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8 минут назад

Посла Франции вызвали в МИД РФ

Елена Прошина

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Ему выразили протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел республики Катрин Колонна касательно покушения на гендиректора компании «Русский дом» Дмитрия Сытого в Центрально-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Посла Франции вызвали в российский МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что указали Леви на «неприемлемость очередных обвинений в адрес России, которые звучат «особенно неуместно и цинично» на фоне того, что «гражданин РФ, который серьезно пострадал в результате преступной акции, организованной неустановленными лицами, лишь чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице».

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«Призываем французские власти воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе, проявляющегося в указывании африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, нагнетании антироссийской истерии и создании атмосферы враждебности в отношении российских представителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность в стране по приглашению законных властей ЦАР», — подчеркнули в МИД.

В пятницу, 16 декабря, в городе Банги на Сытого было совершено покушение. Он получил посылку от неизвестного отправителя, в которой содержалось взрывчатое устройство, сдетонировавшее у него в руках. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия была найдена записка с угрозой от всех французов и призывом к русским уйти из Африки.

Эту информацию позже прокомментировала Колонна. Она заявила, что Франция не имеет отношения к произошедшему, назвав сообщение «ложным и хорошим примером российской пропаганды». На ее высказывание также отреагировал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза, который охарактеризовал ее слова как попытку «защитить себя».

Политика,Катрин Колонна,Пьер Леви,МИД России,
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