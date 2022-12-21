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31 минуту назад

В США назвали ключевое отличие Путина от западных политиков

Lenta.ru

Пол Крейг Робертс — бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана — в публикации на своем сайте назвал ключевое отличие президента России Владимира Путина от западных политиков.

В США назвали ключевое отличие Путина от западных политиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене», — поделился своим мнением политик.

По словам Робертса, российский лидер слишком человечный по отношению к препятствиям и людям, с которыми сталкивается.

Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину

В частности, Кремль может переоценить западные страны, полагая, что их возглавляют разумные люди, с которыми можно вести переговоры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным ответил на критику их политики со стороны западных государств, заявив, что они вдвоем являются самыми токсичными людьми на планете.

Политика,В мире,Крейг Робертс,Рональд Рейган,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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