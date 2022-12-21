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10 минут назад

Швейцария расширила список санкций против РФ

Елена Прошина

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ. Соответствующее объявление появилось на сайте министерства экономики страны.

Швейцария расширила список санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«21 декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с сохраняющейся тревожной ситуацией на Украине. Меры вступят в силу в 20:00 (по мск)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в список включили еще 141 физлицо и 49 компаний и организаций из РФ. В министерстве экономики Швейцарии уточнили, что расширили ограничения для депутатов Госдумы, министров, граждан, компаний и военнослужащих из России. Их всех обвиняют в действиях, «которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Также Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с «военной поддержкой России и поставками в РФ беспилотников».

Политика,Госдума,ЕС,
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