Швейцария расширила список санкций против РФ

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ . Соответствующее объявление появилось на сайте министерства экономики страны.

«21 декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с сохраняющейся тревожной ситуацией на Украине. Меры вступят в силу в 20:00 (по мск)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в список включили еще 141 физлицо и 49 компаний и организаций из РФ. В министерстве экономики Швейцарии уточнили, что расширили ограничения для депутатов Госдумы, министров, граждан, компаний и военнослужащих из России. Их всех обвиняют в действиях, «которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».