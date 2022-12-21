Володин: России нужна консолидация, чтобы развивать страну

"Нам главное сейчас - всем объединить силы, возможности, чтобы была консолидация. В этой связи могу сказать одно: несмотря на то, что у нас в Государственной думе есть пять политических фракций, у каждой фракции есть своя программа, свое понимание целей и задач, но у нас одна партия - наша страна", - сказал Володин журналистам.