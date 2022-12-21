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25 минут назад

Володин заявил, что России нужна консолидация, чтобы развивать страну

ТАСС

Россиянам необходимо консолидироваться и думать о благополучии страны, несмотря на возможные расхождения во взглядах, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин, участвовавший в итоговом заседании коллегии Минобороны РФ.

Володин: России нужна консолидация, чтобы развивать страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам главное сейчас - всем объединить силы, возможности, чтобы была консолидация. В этой связи могу сказать одно: несмотря на то, что у нас в Государственной думе есть пять политических фракций, у каждой фракции есть своя программа, свое понимание целей и задач, но у нас одна партия - наша страна", - сказал Володин журналистам.

По его словам, при любых политических обсуждениях надо думать в первую очередь о России, решать задачу, "как сохранить страну, как ее развивать и сделать все для повышения благосостояния граждан".

Политика,Вячеслав Володин,Минобороны России,Госдума,
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