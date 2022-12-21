«Нас не в чем упрекнуть»: Путин назвал украинцев братским народом

Президент России Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским. Такое заявление он сделал в среду, 21 декабря, на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. То что происходит, это, конечно, наша трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, — подчеркнул Путин.

По его словам, в сложившейся ситуации на Украине виноваты третьи страны, которые стремятся дезинтегрировать русский мир, передает официальный сайт Кремля.

Свою речь на итоговой коллегии глава государства начал с минуты молчания по павшим в бою российским солдатам. Он также подчеркнул, что все целы специальной военной операции на Украине будут достигнуты.