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16 минут назад

«Нас не в чем упрекнуть»: Путин назвал украинцев братским народом

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским. Такое заявление он сделал в среду, 21 декабря, на итоговой коллегии Минобороны РФ.

«Нас не в чем упрекнуть»: Путин назвал украинцев братским народом
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. То что происходит, это, конечно, наша трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, — подчеркнул Путин.

По его словам, в сложившейся ситуации на Украине виноваты третьи страны, которые стремятся дезинтегрировать русский мир, передает официальный сайт Кремля.

Свою речь на итоговой коллегии глава государства начал с минуты молчания по павшим в бою российским солдатам. Он также подчеркнул, что все целы специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году. По словам представителя Кремля, Путин пока не будет «оглашать послание» в связи с «напряженным графиком». Само оглашение «географически» произойдет в 2023 году.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Минобороны России,
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