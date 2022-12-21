Пригожин обвинил США в атаке на главу Русского дома в ЦАР

США ответственны за покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. В причастности к атаке обвинил Вашингтон российский предприниматель Евгений Пригожин, его слова передает ТАСС.
Бизнесмен рассказал, что подключил специалистов к собственному расследованию происшествия и делится его результатами с властями ЦАР.
«Одно могу сказать с уверенностью — теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную. Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ», — уточнил он.
Пригожин добавил, что нападение на сытого организовали из-за попадания к нему информации о людях, которые годами работали на американское правительство и были вовлечены в преступные схемы в Африке и в других государствах. Он также заявил о данных о причастности компании DHL, доставившей Сытому посылку со взрывчаткой, к другим терактам.