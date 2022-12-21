В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
43 минуты назад

Пригожин обвинил США в атаке на главу Русского дома в ЦАР

Lenta.ruиещё 1

США ответственны за покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. В причастности к атаке обвинил Вашингтон российский предприниматель Евгений Пригожин, его слова передает ТАСС.

Пригожин обвинил США в атаке на главу Русского дома в ЦАР
Фото: ТАССТАСС

Бизнесмен рассказал, что подключил специалистов к собственному расследованию происшествия и делится его результатами с властями ЦАР.

«Одно могу сказать с уверенностью — теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную. Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ», — уточнил он.

Пригожин добавил, что нападение на сытого организовали из-за попадания к нему информации о людях, которые годами работали на американское правительство и были вовлечены в преступные схемы в Африке и в других государствах. Он также заявил о данных о причастности компании DHL, доставившей Сытому посылку со взрывчаткой, к другим терактам.

Политика,Евгений Пригожин,ЦРУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители