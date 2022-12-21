«Одно могу сказать с уверенностью — теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ , а Франция использовалась втемную. Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ», — уточнил он.

Пригожин добавил, что нападение на сытого организовали из-за попадания к нему информации о людях, которые годами работали на американское правительство и были вовлечены в преступные схемы в Африке и в других государствах. Он также заявил о данных о причастности компании DHL, доставившей Сытому посылку со взрывчаткой, к другим терактам.