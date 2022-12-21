Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады

Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91 процент. Так уровень оснащенности оценил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция мероприятия ведется в YouTube-канале «Комсомольской правды».

«В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91 процент. Продолжается перевооружение полков РВСН (Ракетных войск стратегического назначения — прим. «Ленты.ру») на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, поскольку это является гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.