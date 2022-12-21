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1 час назад

Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады

Lenta.ruиещё 3

Уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91 процент. Так уровень оснащенности оценил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция мероприятия ведется в YouTube-канале «Комсомольской правды».

Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91 процент. Продолжается перевооружение полков РВСН (Ракетных войск стратегического назначения — прим. «Ленты.ру») на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», — сказал он.

Путин также отметил, что Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, поскольку это является гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.

Ранее глава государства заявил о серьезном вкладе «Росатома» в усиление мощи ядерной триады России. Заслуга «Росатома» заключается в разработке и постановке на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники, указал президент.

Политика,Владимир Путин,РВСН,Росатом,
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