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10 минут назад

Захарова сравнила с сегрегацией политику ЕС по невыдаче виз жителям новых регионов РФ

Российская Газета

Политику Евросоюза по отказу от выдачи виз жителям новых регионов России можно сравнить с сегрегацией, поскольку она нарушает права человека. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила решение ЕС по невыдаче виз жителям новых регионов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Такая политика сегрегации является ничем иным, как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - заявила Захарова, комментарий которой был опубликован на сайте МИД.

Дипломат отметила, что такие действия ЕС можно охарактеризовать как враждебные по отношению к России и ее жителям. Кроме того, они нарушают несколько международных документов, в том числе Всеобщую декларацию прав человека. По словам Захаровой, такая политика может привести только к утрате авторитета Евросоюза на международной арене.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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