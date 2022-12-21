Захарова оценила решение ЕС по невыдаче виз жителям новых регионов РФ

Дипломат отметила, что такие действия ЕС можно охарактеризовать как враждебные по отношению к России и ее жителям. Кроме того, они нарушают несколько международных документов, в том числе Всеобщую декларацию прав человека. По словам Захаровой, такая политика может привести только к утрате авторитета Евросоюза на международной арене.