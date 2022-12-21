Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина

Выступление российского президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 21 декабря будет важным и объемным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, президент выступит на коллегии Минобороны с достаточно большой речью.
«Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное», - сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что с докладом на коллегии выступит глава Минобороны страны Сергей Шойгу. После этого президент добавит заключительные ремарки.
Ранее Песков сообщил, что Минобороны предпринимает все возможные шаги для того, чтобы изменить ситуацию в ДНР в лучшую сторону. Ранее Врио губернатора ДНР Денис Пушилин попросил предоставить республике дополнительные системы ПВО.