Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина

Выступление российского президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 21 декабря будет важным и объемным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, президент выступит на коллегии Минобороны с достаточно большой речью.

«Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что с докладом на коллегии выступит глава Минобороны страны Сергей Шойгу. После этого президент добавит заключительные ремарки.