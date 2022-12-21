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40 минут назад

«Будет важное выступление»: Песков о коллегии Минобороны с участием Путина

Елена Прошина

Выступление российского президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 21 декабря будет важным и объемным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, президент выступит на коллегии Минобороны с достаточно большой речью.

«Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что с докладом на коллегии выступит глава Минобороны страны Сергей Шойгу. После этого президент добавит заключительные ремарки.

Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО

Ранее Песков сообщил, что Минобороны предпринимает все возможные шаги для того, чтобы изменить ситуацию в ДНР в лучшую сторону. Ранее Врио губернатора ДНР Денис Пушилин попросил предоставить республике дополнительные системы ПВО.

Политика,Денис Пушилин,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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