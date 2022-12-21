Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца декабря российский лидер Владимир Путин не огласит послание Федеральному собранию. Однако, как уточнил представитель Кремля, это будет реализовано в предстоящем году, передает ТАСС.

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Песков подчеркнул, что выступление Путина на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ, которое запланировано на среду, 21 декабря, будет весьма объемным.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства не исключил переноса послания президента Федеральному собранию на 2023 год.

11 ноября официальный представитель Кремля указал на ведение работы над соответствующим посланием.