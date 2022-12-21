Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до конца декабря российский лидер Владимир Путин не огласит послание Федеральному собранию. Однако, как уточнил представитель Кремля, это будет реализовано в предстоящем году, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что выступление Путина на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ, которое запланировано на среду, 21 декабря, будет весьма объемным.
На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства не исключил переноса послания президента Федеральному собранию на 2023 год.
11 ноября официальный представитель Кремля указал на ведение работы над соответствующим посланием.
Предыдущее послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. Выступление президента было посвящено социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.