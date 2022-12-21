Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина

Выступление российского лидера Владимира Путина в среду, 21 декабря, на итоговой коллегии Министерства обороны Российской Федерации ожидается объемным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И, как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего, — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также добавил, что Путин планирует ознакомиться с экспонатами, которые будут представлены в рамках тематической выставки, передает РИА Новости.
До этого Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году. По словам представителя Кремля, российский лидер пока не будет «оглашать послание» в связи с «напряженным графиком». Само оглашение «географически» произойдет в 2023 году.
16 декабря пресс-секретарь российского президента заявил, что большой Госсовет состоится 22 декабря в очном формате.