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1 час назад

Кремль анонсировал объемное выступление Путина на коллегии Минобороны

Вечерняя Москваиещё 9

Выступление российского лидера Владимира Путина в среду, 21 декабря, на итоговой коллегии Министерства обороны Российской Федерации ожидается объемным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Будет важное выступление президента, достаточно объемное. Будет доклад министра обороны. И, как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что Путин планирует ознакомиться с экспонатами, которые будут представлены в рамках тематической выставки, передает РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году. По словам представителя Кремля, российский лидер пока не будет «оглашать послание» в связи с «напряженным графиком». Само оглашение «географически» произойдет в 2023 году.

16 декабря пресс-секретарь российского президента заявил, что большой Госсовет состоится 22 декабря в очном формате.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Минобороны России,
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