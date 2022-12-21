Путин отказался поздравлять Макрона с днем рождения

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому 21 декабря исполняется 45 лет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном», - уточнил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин позвонить сегодня французскому лидеру.
Представитель Кремля также добавил, что у него пока нет информации, будет ли Макрону отправлена поздравительная телеграмма от президента.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным. По его словам, речь пойдет о ядерной безопасности. Однако перед тем как звонить российскому лидеру, Макрон намерен поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Владимиром Зеленским.