Кремль отреагировал на поездку Зеленского в Вашингтон

У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Так на это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Также Песков добавил, что российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.

Ранее один из представителей Белого дома заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является полноценным сигналом для российского лидера Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.