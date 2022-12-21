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43 минуты назад

В Кремле ответили на вопрос о судьбе бойцов ВСУ, расстрелявших российских военнопленных

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в ходе спецоперации были взяты в плен два офицера 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которую считают виновной в расстреле российских военнопленных в Макеевке, снятом на видео.

В Кремле ответили на вопрос о судьбе расстрелявших российских военнопленных бойцов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков уточнил у журналиста, откуда эта информация, а затем ответил, что не знает, насколько эту информацию можно считать достоверной. Он также указал, что доклады по СВО идут "по линии военных верховному главнокомандующему".

Ранее Telegram-канал "А.Б. Добровольский live" опубликовал кадры задержания двух украинских офицеров. По информации источника, они служат в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которую подозревают в расстреле российских военнопленных в Макеевке. 18 ноября в соцсетях появились кадры с расстрелом военнопленных.

На видео военные в форме ВС РФ сдаются в плен, а военнослужащие с эмблемами Вооруженных сил Украины спрашивают, кто из них — офицеры. Затем слышатся выстрелы и видео обрывается. О причастности к содеянному бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Политика,Андрей Марочко,Дмитрий Песков,Верховный суд,
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