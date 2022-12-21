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46 минут назад

Матвиенко выступила против запрета на удаленку

Лера Букина

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила против запрета на удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей, передает РИА Новости.

Матвиенко выступила против запрета на удаленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что в стране необходимо прибегнуть к точечному запрету для определенных компаний.

Матвиенко сочла целесообразным создать реестр компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Именно для сотрудников таких организаций, как указала спикер СФ, нужно запретить вести деятельность дистанционно.

В России хотят ограничить удалёнку для уехавших за рубеж. Что об этом известно

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что сейчас за границей пребывают порядка 100 тыс. российских специалистов, 80% из которых все еще работают на Россию в дружественных странах.

В начале декабря глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас проинформировал о ведении в стране работы над законопроектом, предполагающим ограничения на удаленную работу для уехавших российских граждан.

Накануне он указал на планы в ближайшие дни направить документ на отзыв правительства.

Политика,Максут Шадаев,Андрей Клишас,Валентина Матвиенко,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,
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