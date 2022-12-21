Матвиенко выступила против запрета на удаленку

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила против запрета на удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей, передает РИА Новости.

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Она считает, что в стране необходимо прибегнуть к точечному запрету для определенных компаний.

Матвиенко сочла целесообразным создать реестр компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Именно для сотрудников таких организаций, как указала спикер СФ, нужно запретить вести деятельность дистанционно.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что сейчас за границей пребывают порядка 100 тыс. российских специалистов, 80% из которых все еще работают на Россию в дружественных странах.

В начале декабря глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас проинформировал о ведении в стране работы над законопроектом, предполагающим ограничения на удаленную работу для уехавших российских граждан.