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6 минут назад

Путин отказался поздравлять Макрона с днем рождения

Ura.Ruиещё 3

Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин отказался поздравлять Макрона с днем рождения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В планах президента нет телефонного разговора с Макроном, по телеграмме [будет ли] поздравление — уточним. В планах президента нет телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков журналистам.

Информацию передает корреспондент URA.RU.

Макрон отмечает день рождения 21 декабря, политику исполняется 45 лет. Президент Франции часто созванивался с Путиным после начала конфликта на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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