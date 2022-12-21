Путин отказался поздравлять Макрона с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин не собирается звонить французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В планах президента нет телефонного разговора с Макроном, по телеграмме [будет ли] поздравление — уточним. В планах президента нет телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков журналистам.
Информацию передает корреспондент URA.RU.
Макрон отмечает день рождения 21 декабря, политику исполняется 45 лет. Президент Франции часто созванивался с Путиным после начала конфликта на Украине.