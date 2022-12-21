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1 час назад

Матвиенко исключила новую волну мобилизации

Никита Бородкин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в новой волне мобилизации в России нет необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — заявила сенатор.

Всю информацию о якобы готовящейся новой волне призыва военнообязанных из запаса в России Матвиенко назвала инструментом информационной войны, которыми пытаются вызвать протесты и недовольства. По ее словам, эти фейки «фабрикуются» Киевом и необходимы для оправдания грядущего продолжения мобилизации на Украине.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

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