Володин раскрыл наилучшие результаты в России со времен Советского Союза

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в сфере строительства жилья, укладки и ремонта дорог удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР. Соответствующие показатели он раскрыл, вручая вице-премьеру Марату Хуснуллину почетную грамоту ГД за большой вклад в достижение целей национального развития, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Володин отметил, что «в 2022 году будет построено около 95 миллионов квадратных метров жилья, уложено 165 миллионов квадратных метров дорог и 21 тысяча километров отремонтирована».