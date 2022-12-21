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22 минуты назад

Володин раскрыл наилучшие результаты в России со времен Советского Союза

Lenta.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России в сфере строительства жилья, укладки и ремонта дорог удалось добиться «наилучших результатов» со времен СССР. Соответствующие показатели он раскрыл, вручая вице-премьеру Марату Хуснуллину почетную грамоту ГД за большой вклад в достижение целей национального развития, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Володин раскрыл наилучшие результаты в России со времен Советского Союза
Фото:  Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Володин отметил, что «в 2022 году будет построено около 95 миллионов квадратных метров жилья, уложено 165 миллионов квадратных метров дорог и 21 тысяча километров отремонтирована».

О рекорде по строительству жилья в середине декабря уже заявлял президент Владимир Путин, в ноябре сам Хуснуллин говорил о показателе по вводу 93-95 миллионов квадратных метров недвижимости.

Политика,Марат Хуснуллин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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