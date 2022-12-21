Матвиенко назвала 2022 год особенным для России

Уходящий 2022 год стал для России особенным, в учебниках истории о нем будут писать как о времени борьбы страны за обеспечение национальной безопасности и суверенитета. Об этом в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если кратко, если по арифметическим критериям подводить итоги законодательного года, то они не из ряда вон выходящие в сравнении с предыдущими периодами. Мы приняли чуть больше законов в этом году. Но арифметическая оценка не отражает реальность. Если говорить о смысловом значении уходящего года, то он был особенным, определяющим годом, одним из тех, который когда-нибудь войдет в учебники истории", - сказала Матвиенко.
"Главное - уходящий 2022 год стал годом консолидации, наши граждане понимают, что мы бьемся за правое дело, за обеспечение нашей национальной безопасности, суверенитета, права самостоятельно принимать решение о своем развитии, и выступаем за справедливое мироустройство. За это отдельные слова благодарности хочется сказать нашим гражданам", - добавила она.
Текущий год показал, что Россия остается социальным государством, работа на социальном векторе будет только усиливаться, заявила Матвиенко.
Как отметила сенатор, весь год усилия законодателей были направлены на обеспечение национальной безопасности, устойчивого функционирования государства, экономики, финансовой сферы.
"Наряду с этим, несмотря на мощнейшее давление на Россию извне, на новые вызовы и угрозы, которые требуют и дополнительных финансовых затрат, этот год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством, - сказала она. - В этом году мы приняли для этого целый ряд законов, мы не только сохранили, реализовали все социальные обязательства, но и приняли дополнительные меры по усилению социальной защищенности наших граждан. Я полагаю, что это тоже один из факторов такой консолидации нашего общества".
Спикер Совфеда отметила, что такой социальный вектор развития определен президентом России Владимиром Путиным, законодатели его поддерживают. "Исходя из выступления Владимира Владимировича на Совете по стратегическому планированию, мы уверены, что и в следующем году вот такая социальная направленность будет только усиливаться", - указала она.
Матвиенко также обратила внимание, что за год было принято порядка 170 законов социальной направленности.
"Это, конечно, немало, как вы понимаете. Я, честно говоря, не припомню даже в тучные годы, чтобы такое количество социально ориентированных законов в течение года принималось. Это действительно такой рекордный показатель", - заключила спикер СФ.