Матвиенко назвала 2022 год особенным для России

"Наряду с этим, несмотря на мощнейшее давление на Россию извне, на новые вызовы и угрозы, которые требуют и дополнительных финансовых затрат, этот год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством, - сказала она. - В этом году мы приняли для этого целый ряд законов, мы не только сохранили, реализовали все социальные обязательства, но и приняли дополнительные меры по усилению социальной защищенности наших граждан. Я полагаю, что это тоже один из факторов такой консолидации нашего общества".