Названа возможная цель встречи Медведева с Си Цзиньпином

«Что оно из себя представляет, сказать на сегодня практически невозможно. Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китаю придется столкнуться непосредственно уже с Америкой», — предположил политолог.