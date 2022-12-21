Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной

Предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время нет, так как говорить в Киеве не с кем. Так вероятность скорых переговоров между Москвой и Киевом оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
«Не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры: не о чем и не с кем», — отметила она.
15 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. По словам Захаровой, такие обсуждения будут возможны, если Россия получит «реальные, а не придуманные предложения», которые будут учитывать интересы страны.
В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе переговоры невозможны из-за позиции Киева.
«Специальная военная операция продолжается», — отмечал тогда он.