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16 минут назад

Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 2

Предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время нет, так как говорить в Киеве не с кем. Так вероятность скорых переговоров между Москвой и Киевом оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры: не о чем и не с кем», — отметила она.

15 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. По словам Захаровой, такие обсуждения будут возможны, если Россия получит «реальные, а не придуманные предложения», которые будут учитывать интересы страны.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе переговоры невозможны из-за позиции Киева.

«Специальная военная операция продолжается», — отмечал тогда он.

Политика,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,МИД России,Совет Федерации,
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