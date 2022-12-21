"Добавить к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне - эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке", - сказала сенатор в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.