По словам председателя Совета Федерации, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании российского Совбеза
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что никакой необходимости проводить новую волну мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности РФ.
"Добавить к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне - эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке", - сказала сенатор в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.
Спикер Совфеда отметила, что слухи и фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации - это инструмент информационной войны против России, попытки раскачать ее изнутри, расколоть общество, вызвать протесты и недовольства.
"Вот здесь для наших западных в кавычках партнеров все методы хороши, - продолжила она. - Мы знаем, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая - хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться какую-то почву под это подвести".
Матвиенко призвала не верить этим слухам и пользоваться только проверенной информацией.