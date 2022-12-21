Володин поручил проверить высказывания депутата от КПРФ Матвеева

"Думать надо головой, о чем говорим, - пояснил Володин. - Если нет ответственности, наверное, тогда надо заняться чем-то другим. Осознайте то, что происходит в мире. Страна с какими вызовами столкнулась. И понимая это, надо всегда дальше уже думать, что говорить".