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21 минуту назад

Володин поручил проверить высказывания депутата от КПРФ Матвеева

Российская Газета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил комитету Госдумы по безопасности проверить высказывания депутата от КПРФ Михаила Матвеева, который является зампредом комитета ГД по региональной политике.

Володин поручил проверить высказывания депутата от КПРФ Матвеева
Фото: ТАССТАСС

Спикер не исключил, что депутат выступал на "пленарке" финальный раз.

"Это будет, скорее всего, последнее выступление. Коллеги, принимаем решение передать на проверку? Принимаем решение", - заявил он.

Он призвал "заканчивать языком чесать".

"Думать надо головой, о чем говорим, - пояснил Володин. - Если нет ответственности, наверное, тогда надо заняться чем-то другим. Осознайте то, что происходит в мире. Страна с какими вызовами столкнулась. И понимая это, надо всегда дальше уже думать, что говорить".

Он попросил главу комитета по безопасности Василия Пискарева проработать этот вопрос.

"Если действительно есть состав, передавайте материалы", - сказал парламентарий.

Политика,Василий Пискарев,Михаил Матвеев,Вячеслав Володин,КПРФ,Госдума,
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