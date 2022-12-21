В Совфеде высказались о сроках назначения нового главы Счетной палаты

«Фамилии не могу озвучить по понятным причинам. Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту», — сказала она.