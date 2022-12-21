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17 минут назад

В Совфеде высказались о сроках назначения нового главы Счетной палаты

Lenta.ru

Назначение нового главы Счетной палаты, вероятно, состоится в начале весенней сессии Совета Федерации, которая начинается в январе 2023 года. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее высказывание приводит ТАСС.

В Совфеде высказались о сроках назначения нового главы Счетной палаты
Фото: ТАССТАСС

Она допустила, что Совфед пока не будет торопиться с направлением президенту России кандидатов на этот пост. О сроках назначения главы Счетной палаты пока ведутся консультации, отметила Матвиенко.

«Фамилии не могу озвучить по понятным причинам. Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту», — сказала она.

До этого сообщалось, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс». Он занял должность советника по корпоративному развитию IT-компании.

Политика,Алексей Кудрин,Валентина Матвиенко,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,
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