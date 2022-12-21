В Совфеде заявили, что Европа начинает нервничать из-за растущей агрессивности США

"Европа начинает заметно нервничать по поводу растущей агрессивности Вашингтона. А тут еще [президента США Джо] Байден придумал публичное дефиле Зеленского в конгрессе. Вспоминают, как в конце 80-х усилиями Тэтчер и Рейгана состоялась игра с наивным Горбачевым по развалу Советского Союза, стратегического противника Запада. Задаются вопросом: в чем цель игры сейчас, насколько она далеко идущая, просчитана ли. Какова роль, отведенная классической Европе и чрезмерно инициативным "младоевропейцам", - написал Карасин.