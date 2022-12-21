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29 минут назад

Невозможность оглашения послания Федеральному собранию в 2022 году объяснили

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в 2022 году не выступит с посланием Федеральному собранию из-за спецоперации. Об этом, объясняя невозможность оглашения послания, сообщил собеседник «Коммерсанта» в администрации президента (АП).

Невозможность оглашения послания Федсобранию в 2022 году объяснили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, послание лучше будет огласить, когда обстановка в зоне спецоперации будет более понятной. При этом «предподготовка» к мероприятию велась, но масштабной работы над текстом послания в администрации президента не было.

«У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего», — сказал собеседник издания, близкий к АП, подчеркивая, что в послании придется говорить о спецоперации, а давать прогнозы по грядущей обстановке пока сложно.

По мнению источника, в настоящее время глава государства регулярно выступает публично. В частности, его речь о противостоянии западным санкциям на заседании Совета по стратегическому развитию могла бы стать полноценной социально-экономической частью послания в случае его планирования.

Стало известно об отмене послания Путина парламенту в 2022 году

Ранее в Кремле допускали, что послание парламенту может состояться в 2023 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

При этом источник РИА Новости называл 27 сентября возможной датой послания, впоследствии в Кремле это опровергли. Собеседник ТАСС в парламенте счел, что послание Путина может состояться уже в следующем году, подчеркнув, что оно должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, а Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.

Политика,Андрей Клишас,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Коммерсант,
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