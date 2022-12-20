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24 минуты назад

РБК: Финляндия рассматривает меры после забрасывания посольства страны в Москве кувалдами

Газета.Ruиещё 1

В посольстве Финляндии в России заявили, что в настоящее время МИД скандинавской страны «рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями» после того, как финское диппредставительство в Москве забросали кувалдами. Об этом пишет РБK.

Как сообщили изданию в посольстве, около 12.00 по мск во двор здания посольства, находящемся в центре столицы, были переброшены несколько кувалд. В дипмиссии указали, что в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было.

20 декабря Telegram-канал «Мослента» сообщил, что неизвестные в масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами.

По информации Telegram-канала, группа людей в масках подбежала к зданию посольства в Кропоткинском переулке, после чего они начали кидать в сторону посольства кувалды.

Посольство Финляндии забросали кувалдами в Москве

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отправил Европарламенту кувалду в футляре для скрипки.

На кувалде выгравирован логотип «Вагнера», а на рукоятке отпечатаны следы красной краски.

Политика,Видео,Евгений Пригожин,Европарламент,
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