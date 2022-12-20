Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совфеде РФ

Советник врио губернатора Херсонской области и член партии «Единая Россия» Константин Басюк стал сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Фото: Совет Федерации РФ Совет Федерации РФ

«Сенатором верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк», — говорится в посте.

Басюк также является вице-президентом «Группы Альянс» и главой «Альянс-Пром». Он имеет опыт организации выборов на Украине и в Республике Киргизия. Помимо этого он работал в различных коммерческих компаниях на Дальнем Востоке.