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1 час назад

Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совфеде РФ

Елена Прошина

Советник врио губернатора Херсонской области и член партии «Единая Россия» Константин Басюк стал сенатором от исполнительной власти региона в Совете Федерации РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совфеде РФ
Фото: Совет Федерации РФСовет Федерации РФ

«Сенатором верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк», — говорится в посте.

Басюк также является вице-президентом «Группы Альянс» и главой «Альянс-Пром». Он имеет опыт организации выборов на Украине и в Республике Киргизия. Помимо этого он работал в различных коммерческих компаниях на Дальнем Востоке.

От Запорожской и Херсонской областей, в отличие от ЛДНР и других субъектов РФ, назначат лишь по одному сенатору, поскольку в этих регионах пока нет представительских органов власти.

Политика,Константин Басюк,Единая Россия,Совет Федерации,
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