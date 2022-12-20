Путин посетил зону СВО

Президент России Владимир Путин побывал в зоне проведения специальной военной операции. Эту информацию «Российской газете» подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря лидера страны, на месте проведения СВО Путин встречался с командующими ВС России. Поездка президента состоялась в пятницу, 16 декабря.
Ранее об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасс в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ряд стран ввели против РФ масштабные санкции. «Газета.Ru» следит за происходящим в режиме онлайн.