Путин рассказал шутку про Советский Союз

Президент России Владимир Путин, общаясь за бокалом шампанского с награжденными в Кремле, вспомнил одну из шуток про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, глава государства по традиции неформально пообщался со своими гостями. Когда Путин хотел чокнуться бокалом с Игорем Матвиенко, которому было присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации", композитор протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги. "Не хватило", - объяснил он. "Обнесли", - посочувствовал президент и попросил еще шампанского. Быстрее всех отреагировал врио главы ДНР Денис Пушилин, передавший свой бокал Матвиенко.
"Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: "В Советском Союзе все есть, только не всем хватает", - напомнил глава государства одну из старых шуток.
В этот момент официант принес еще шампанского, и Путин проследил, чтобы бокал достался Пушилину.