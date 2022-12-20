Путин рассказал шутку про Советский Союз

Президент России Владимир Путин , общаясь за бокалом шампанского с награжденными в Кремле, вспомнил одну из шуток про Советский Союз.

После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, глава государства по традиции неформально пообщался со своими гостями. Когда Путин хотел чокнуться бокалом с Игорем Матвиенко, которому было присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации", композитор протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги. "Не хватило", - объяснил он. "Обнесли", - посочувствовал президент и попросил еще шампанского. Быстрее всех отреагировал врио главы ДНР Денис Пушилин, передавший свой бокал Матвиенко.