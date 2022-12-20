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44 минуты назад

Путин рассказал шутку про Советский Союз

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин, общаясь за бокалом шампанского с награжденными в Кремле, вспомнил одну из шуток про Советский Союз.

Путин рассказал шутку про Советский Союз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, глава государства по традиции неформально пообщался со своими гостями. Когда Путин хотел чокнуться бокалом с Игорем Матвиенко, которому было присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации", композитор протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги. "Не хватило", - объяснил он. "Обнесли", - посочувствовал президент и попросил еще шампанского. Быстрее всех отреагировал врио главы ДНР Денис Пушилин, передавший свой бокал Матвиенко.

"Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: "В Советском Союзе все есть, только не всем хватает", - напомнил глава государства одну из старых шуток.

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В этот момент официант принес еще шампанского, и Путин проследил, чтобы бокал достался Пушилину.

Политика,Денис Пушилин,Игорь Матвиенко,Владимир Путин,
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