Захарова заявила о самой масштабной цензуре Запада против медиа РФ в истории

«Стараниями коллективного Запада мы стали свидетелями вопиющего акта массовой тоталитарной цензуры, наиболее масштабной из всех, происходивших ранее в истории. Целые сегменты мирового информационного пространства были фактически зачищены от российского медийного присутствия. В отношении российских источников информации были применены все мыслимые и немыслимые формы рестрикций, к которым активно подключились глобальные IТ-гиганты», – написала Захарова.

Она также добавила, что «целые редакции "неправильных", по мнению Запада, СМИ» подвергаются не только систематическому давлению со стороны западных спецслужб, но даже откровенной травле и физическому насилию.

Эти слова прозвучали на фоне того, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал установить правила устанавливающие степень ответственности соцсетей за контент в них. Он также заявил, что будет «шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой». «Будет шокирован, если увидит? А до сих пор не видел? Или не хотел видеть? Или не разрешали видеть? Или не показывали», – прокомментировала его слова Захарова.