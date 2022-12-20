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1 час назад

Захарова заявила о самой масштабной цензуре Запада против медиа РФ в истории

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад развернул против медиа из РФ самую масштабную тоталитарную цензуру в истории. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова заявила о самой масштабной цензуре Запада против медиа РФ в истории
Фото: ТАССТАСС

«Стараниями коллективного Запада мы стали свидетелями вопиющего акта массовой тоталитарной цензуры, наиболее масштабной из всех, происходивших ранее в истории. Целые сегменты мирового информационного пространства были фактически зачищены от российского медийного присутствия. В отношении российских источников информации были применены все мыслимые и немыслимые формы рестрикций, к которым активно подключились глобальные IТ-гиганты», – написала Захарова.

Она также добавила, что «целые редакции "неправильных", по мнению Запада, СМИ» подвергаются не только систематическому давлению со стороны западных спецслужб, но даже откровенной травле и физическому насилию.

Эти слова прозвучали на фоне того, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал установить правила устанавливающие степень ответственности соцсетей за контент в них. Он также заявил, что будет «шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой». «Будет шокирован, если увидит? А до сих пор не видел? Или не хотел видеть? Или не разрешали видеть? Или не показывали», – прокомментировала его слова Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад превратил Украину в полигон для проверки своего вооружения.

Политика,Антониу Гутерриш,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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