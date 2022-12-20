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17 минут назад

Лавров призвал усилить поддержку соотечественников за рубежом

Деловая газета "Взгляд"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом заявил о необходимости нарастить усилия по их поддержке в сегодняшних условиях.

Лавров призвал усилить поддержку соотечественников за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров отметил необходимость комплексной работы по поддержке проживающих за рубежом соотечественников, защите их прав и законных интересов, культурной идентичности в условиях беспрецедентной русофобии и дискриминации представителей российской зарубежной общины в ряде иностранных государств, говорится на сайте МИД.

Ранее в СПЧ предложили ввести в Уголовный кодекс статью о русофобии.

Политика,Сергей Лавров,Совет по правам человека,
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