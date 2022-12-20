Лавров призвал усилить поддержку соотечественников за рубежом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом заявил о необходимости нарастить усилия по их поддержке в сегодняшних условиях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лавров отметил необходимость комплексной работы по поддержке проживающих за рубежом соотечественников, защите их прав и законных интересов, культурной идентичности в условиях беспрецедентной русофобии и дискриминации представителей российской зарубежной общины в ряде иностранных государств, говорится на сайте МИД.