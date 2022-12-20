В Госдуме призвали объявить Украину спорной территорией

В этом случае станет возможным запретить поставки западного оружия в республику.
Выход УССР из состава Союза в 1991 году был незаконным. Об этом в беседе с «Говорит Москва» заявил депутат Евгений Фёдоров. Он также указал на необходимость перехода РФ к концепции ядерного сдерживания, которая была во времена СССР.
«Мы что, не знаем, что делать, когда с нами конфликтуют? Нам надо в полную мощь включить сдерживающие факторы уже на всё. К ним относится и ядерное оружие. Перейти к концепции не только встречного удара, но к концепции ядерного сдерживания, которая существовала в Советском Союзе и сдерживала НАТО, начиная с Карибского кризиса. Это первое.
Второе — укрепиться в международном праве. Мы ведём военную операцию на своей территории по итогам Второй Мировой войны. Ни в каком Хельсинском акте никакой Украины нет. Выход Украины в 91-м году был незаконен. Соответственно, России надо через суд отменить эти незаконные решения, объявить территорию Украины спорной. И на этом основании запретить туда поставки иностранных вооружений, иностранного оружия. И, как и любые спорные территории, ограничить в военном смысле, в правовом, во всех других смыслах. Это стандартный путь, для этого международное право и придумали, чтобы решать такие проблемы. Нам для решения этой проблемы никаких международных судов не надо. Это наш внутренний суд в соответствии с итогами Второй мировой войны».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил «Говорит Москва», что необходимо усилить военное давление на Украину, чтобы нивелировать помощь Пентагона. В частности, стоило бы уничтожить все мосты через реку Днепр. Особое внимание также нужно уделить инфраструктуре страны, считает парламентарий.