В Госдуме призвали объявить Украину спорной территорией

Второе — укрепиться в международном праве. Мы ведём военную операцию на своей территории по итогам Второй Мировой войны. Ни в каком Хельсинском акте никакой Украины нет. Выход Украины в 91-м году был незаконен. Соответственно, России надо через суд отменить эти незаконные решения, объявить территорию Украины спорной. И на этом основании запретить туда поставки иностранных вооружений, иностранного оружия. И, как и любые спорные территории, ограничить в военном смысле, в правовом, во всех других смыслах. Это стандартный путь, для этого международное право и придумали, чтобы решать такие проблемы. Нам для решения этой проблемы никаких международных судов не надо. Это наш внутренний суд в соответствии с итогами Второй мировой войны».