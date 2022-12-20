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24 минуты назад

В Крыму высказались о судьбе трех городов Украины в 2023 году

Lenta.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Россия возьмет под контроль три украинских города до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму высказались о судьбе трех городов Украины в 2023 году
Фото: George Vitsaras / AMNA / APGeorge Vitsaras / AMNA / AP

«Мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов», — высказался о судьбе населенных пунктов парламентарий.

Он предположил , что киевские власти «начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев», однако Москва не должна ни на что соглашаться.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что, по его мнению, вместе с президентом Владимиром Зеленским Украина может исчезнуть как государство.

Ранее Константинов выразил мнение, что распространение спецоперации на «русские города» Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на черноморском побережье.

В июле в администрации Херсонской области поддержали мнение о том, что география специальной военной операции на Украине должна быть расширена. Власти сочли, что союзные войска России и республик Донбасса должны взять под контроль также Харьковскую, Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Константинов,НАТО,
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