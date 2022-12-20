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1 час назад

Путин назвал всех воинов СВО героями

ТАСС

Участники специальной военной операция являются героями, которые находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле.

Путин назвал всех воинов СВО героями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операция. <…> Я искренне считаю, что все они герои", - сказа глава государства.

Он отметил, что военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности, и подчеркнул:

"Подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом. И я думаю об этом постоянно".

Политика,Владимир Путин,
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