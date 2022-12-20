Путин наградил орденами высшей степени Пушилина и Пасечника

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил врио глав ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Балицкому и Сальдо - третьей степени, сообщает РИА Новости.
Орден «За заслуги перед Отечеством» учредили в 1994 году. Он имеет четыре степени. Первая – высшая. Орден вручают за выдающиеся заслуги перед государством, которые связаны с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за существенный вклад в защиту страны.
Ранее, 8 декабря, президентом были вручены награды участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя России. Путин назвал каждого бойца передовой героем.
Глава государства указал на необходимость постоянно совершенствовать вооружение для нужд российских войск. Президент отметил, что оно должно оставаться эффективным.