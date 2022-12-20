Путин наградил орденами высшей степени Пушилина и Пасечника

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил врио глав ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Балицкому и Сальдо - третьей степени, сообщает РИА Новости.

Орден «За заслуги перед Отечеством» учредили в 1994 году. Он имеет четыре степени. Первая – высшая. Орден вручают за выдающиеся заслуги перед государством, которые связаны с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за существенный вклад в защиту страны.