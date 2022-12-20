Путин оценил действия российских военных в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на передовой показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремля президент страны Владимир Путин, трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.

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Глава государства также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять суверенитет.