Путин оценил действия российских военных в ходе СВО

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на передовой показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремля президент страны Владимир Путин, трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.
Глава государства также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять суверенитет.
Ранее глава государства обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне СВО бойцам разделяют все россияне. Путин поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.