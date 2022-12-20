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1 час назад

Путин оценил действия российских военных в ходе СВО

Lenta.ru

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на передовой показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Об этом заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремля президент страны Владимир Путин, трансляция его выступления идет в Telegram-канале Кремля.

Путин оценил действия российских военных в ходе СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства также назвал нынешнее время непростым, но значимым, подчеркнув, что Россия должна отстоять суверенитет.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее глава государства обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне СВО бойцам разделяют все россияне. Путин поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.

Политика,Владимир Путин,
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