В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
9 минут назад

Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Елена Прошина

Госдума приняла закон об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты. Теперь штраф составит до 5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон о наказании за осквернение георгиевской ленты был принят в третьем, окончательном чтении. Это станет возможным путем придания ленте статуса одного из символов воинской славы России.

«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации – уголовную либо административную», – говорится в сообщении Госдумы.

Теперь за публичное осквернение символа воинской славы для физических лиц предусматриваются штрафы до 3 млн рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от 3 до 5 млн рублей. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета максимальный срок лишения свободы составляет пять лет, а штраф – от 2 до 5 млн рублей.

Политика,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители