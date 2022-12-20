Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Закон о наказании за осквернение георгиевской ленты был принят в третьем, окончательном чтении. Это станет возможным путем придания ленте статуса одного из символов воинской славы России.

Теперь за публичное осквернение символа воинской славы для физических лиц предусматриваются штрафы до 3 млн рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от 3 до 5 млн рублей. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета максимальный срок лишения свободы составляет пять лет, а штраф – от 2 до 5 млн рублей.