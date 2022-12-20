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50 минут назад

Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

Вечерняя Москва

Государственная дума в процессе пленарного заседания приняла законопроект, в рамках которого георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы во вторник, 20 декабря.

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты, — говорится в документе.

В рамках закона георгиевские ленты будут приравнены к символам воинской славы. В соответствии с этим, их публичное осквернение будет караться штрафом в размере от трех до пяти миллионов рублей или лишением свободы сроком до пяти лет, отметили в пресс-службе.

Данный законопроект был принят депутатами Госдумы во втором чтении 14 декабря. Его авторами выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

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