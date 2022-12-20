Госдума приняла закон о расширении ответственности для иноагентов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о расширении норм, регулирующих ответственность для иностранных агентов.

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Закон предусматривает, что административная ответственность наступает, если иностранные агенты распространяют в СМИ свои сообщения и материалы без указания на то, что эта информация направлена иноагентом либо касается его деятельности.

«Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо в неполном объеме или в искаженном виде - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.», - говорится в тексте закона.

Также законом утверждается административная ответственность за нарушение иностранным агентом порядка и сроков размещения в интернете или предоставления СМИ для опубликования отчета о своей деятельности, за неисполнение иноагентом обязанности по учреждению российского юрлица или нарушение порядка уведомления об этом уполномоченного органа РФ.

Кроме того, законом предусматривается административная ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, связанных с этим статусом, а также за указанные выше правонарушения, совершенные иностранцами или лицом без гражданства.