Сенатором от ЛНР в Совет Федерации назначили Ольгу Бас

Депутат Народного совета (парламента) Луганской народной республики (ЛНР) Александр Криеренко сообщил, что Ольгу Бас, которая ранее возглавляла администрацию главы ЛНР, назначили сенатором от республики в Совете Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Депутат Народного совета ЛНР Ольга Евгеньевна Бас уходит в сенат — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Только что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией механизм назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты, а также уточняет полномочия этого ведомства.