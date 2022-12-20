Сенатором от ЛНР в Совет Федерации назначили Ольгу Бас

Депутат Народного совета (парламента) Луганской народной республики (ЛНР) Александр Криеренко сообщил, что Ольгу Бас, которая ранее возглавляла администрацию главы ЛНР, назначили сенатором от республики в Совете Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Депутат Народного совета ЛНР Ольга Евгеньевна Бас уходит в сенат — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Только что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией механизм назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты, а также уточняет полномочия этого ведомства.
Таким образом, полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Государственной думы к Совету Федерации, его заместителя — от Совфеда к Госдуме, но при этом на законодательном уровне это пока не урегулировали.