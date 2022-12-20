В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Сенатором от ЛНР в Совет Федерации назначили Ольгу Бас

Газета.Ruиещё 7

Депутат Народного совета (парламента) Луганской народной республики (ЛНР) Александр Криеренко сообщил, что Ольгу Бас, которая ранее возглавляла администрацию главы ЛНР, назначили сенатором от республики в Совете Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатором от ЛНР в Совет Федерации назначили Ольгу Бас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Депутат Народного совета ЛНР Ольга Евгеньевна Бас уходит в сенат — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Только что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией механизм назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты, а также уточняет полномочия этого ведомства.

Таким образом, полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Государственной думы к Совету Федерации, его заместителя — от Совфеда к Госдуме, но при этом на законодательном уровне это пока не урегулировали.

Политика,Владимир Путин,Счетная палата,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители